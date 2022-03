Palermo-Fidelis Andria, chiamati a raccolta i tifosi: biglietti a 1€

Una tariffa unica, dal valore simbolico, per tutto lo stadio

PALERMO – Contro la Fidelis Andria, nella partita casalinga del 16 marzo alle ore 15.00, il biglietto per assistere al match al “Barbera” costerà solo un euro, in tutti i settori, per uomini, donne, ragazzi e bambini di tutte le età. Una tariffa unica, dal valore simbolico, per tutto lo stadio: per chiamare a raccolta il pubblico rosanero, pur nel turno infrasettimanale pomeridiano, e accogliere così una proposta avanzata da alcuni organi di stampa negli ultimi giorni.



I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 11 marzo alle ore 10, fino al giorno stesso della partita alle ore 14:55, o comunque fino a esaurimento disponibilità. I canali di vendita sono quelli tradizionali:

SETTORE OSPITI: i tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara al costo di €1 solo attraverso i seguenti canali:

– i punti fisici Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale

Si ricorda che, in virtù delle concessioni attualmente in vigore, ai 2500 posti disponibili allo stadio Renzo Barbera per i tifosi rosanero abbonati della stagione in corso, si aggiungono i posti vendibili come biglietti singoli fino al raggiungimento del 75% della capienza massima autorizzata.



Secondo la normativa vigente fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia, l’accesso allo stadio in qualsiasi settore è sempre consentito unicamente ai soggetti muniti di Super Green Pass. L’uso della mascherina FFP2 rimane obbligatorio in tutte le fasi di fruizione dell’evento, durante l’ingresso e all’interno dell’impianto.