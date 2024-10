Palermo, folgorata mentre pulisce il pavimento: grave una donna

Ricoverata in Terapia intensiva al Policlinico

PALERMO – Si trovava in un locale al piano terra di un palazzo in corso dei Mille a Palermo quando è stata travolta da una scarica elettrica. Una donna di 34 anni è adesso ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Palermo.

L’allarme

In base a quanto ricostruito finora, stava pulendo il pavimento e aveva i piedi bagnati quando è rimasta folgorata. Si è accasciata per terra, non dando più segni di vita. Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che sono riusciti a rianimarla.

I soccorsi

Stabilizzata e intubata, è stata trasferita nel reparto di Terapia intensiva, dove viene tenuta sotto stretta osservazione. Sul luogo dell’incidente, un locale che sarebbe attualmente in fase di ristrutturazione, sono arrivate anche le volanti della polizia: in corso i rilievi per ricostruire la dinamica.