Palermo-Frosinone, Ceccaroni: “Provato a vincerla in tutti i modi”

Il difensore: "Un onore giocare davanti al Capo di Stato"

“Sappiamo che la Serie B è molto difficile, penso che dare continuità in questo campionato sia la cosa più importante. Abbiamo provato a vincerla in tutti i modi, anche il Frosinone ha fatto un’ottima gara. Adesso ci sono due settimane per lavorare bene e poi arriverà un periodo bello intenso di partite belle da giocare”. Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, commenta così la gara contro il Frosinone giocata al “Barbera” e terminata a reti inviolate.

“Sapevamo che si muovono molto bene loro, senza darti punti di riferimento. Abbiamo deciso di stare un po più bassi magari, secondo me potevamo farlo meglio nel primo tempo – ha aggiunto -. Anche loro potevano calare fisicamente, siamo stati bravi a stare in partita e non prendere gol. Siamo comunque contenti della prestazione e del punto per farci lavorare bene in queste settimane”, ha concluso Ceccaroni.

“Sappiamo che in casa davanti a tutte queste persone la volontà di vincere c’è sempre. Quando non si può vincere non dobbiamo perdere però, dare continuità è fondamentale. Abbiamo le armi per mttere in difficoltà gli avversari. C’è mancato solo il gol, dobbiamo dare continuità al lavoro. Mattarella? Un onore, fa molto piacere la sua presenza qui”, ha concluso Ceccaroni.