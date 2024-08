L'intervento di Amg e polizia municipale

PALERMO- Fuga gas in via Agostino Todaro a Palermo. Per precauzione è stato evacuato un palazzo di quattro piani.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e chiesto l’intervento dell’Amg. Nella zona ci sono anche gli agenti della polizia municipale. I tecnici del gas stanno lavorando per riparare la tubatura.