Palermo, furto di una 500 in via Roma: tre arrestati, uno in fuga

Bloccati dopo un inseguimento fino a via Evangelista Di Blasi

PALERMO – La polizia ha arrestato tre giovani che hanno rubato una Fiat 500 nella zona di via Roma a Palermo. E’ stato l’impianto satellitare a fare scattare l’allarme. L’auto con a bordo quattro persone è stata intercettata dagli agenti nella zona di via Cavour.

E’ nato un inseguimento verso via Dante e piazza Principe di Camporeale. In via Nazario Sauro il guidatore ha perso il controllo della vettura finendo su un cancello. La corsa è finita in via Evangelista Di Blasi. Tre giovani sono stati bloccati uno è riuscito a fuggire. Per i tre sono così scattate le manette con l’accusa di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il gip di Palermo ha disposto per due giovani l’obbligo di dimora con divieto di uscire da casa dalle 22 alle 7 e i domiciliari per il terzo.