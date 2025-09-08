Palermo Futsal Club, disfatta in Coppa Italia: rosanero eliminati

La squadra di mister Gentile si proietta sul campionato di Serie C1

Termina al primo turno l’avventura del Palermo Futsal Club in Coppa Italia. La formazione di mister Gentile si arrende a un ottimo Atletico Monreale, che si impone con esperienza e concretezza. Inutili le reti di Lopes e Di Chiara, con il risultato finale che vede i padroni di casa avere la meglio per 8-2.

Avvio in salita per i rosanero: Monreale subito in vantaggio con capitan Cipolla, che apre il piattone e batte Raccampo. L’Atletico raddoppia poco dopo con Passananti, bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo per il tap-in vincente.

Il Palermo reagisce: prima Nicchia impegna Rinicella, poi Lopes con una splendida conclusione trova il gol che riapre i giochi. L’equilibrio sembra ristabilirsi e i rosanero sfiorano il pareggio con Nicchia e Di Chiara, quest’ultimo fermato dal palo. Ma sul più bello, Baucina inventa un siluro che riporta avanti i biancorossi. La squadra di Gentile però non molla e accorcia nuovamente con Di Chiara, ben servito da Cignani, fissando il parziale sul 3-2.

La ripresa si apre ancora nel segno dell’Atletico Monreale: Passananti trova Macaluso, che da pochi passi insacca il 4-2. Da lì in avanti blackout totale per il Palermo Futsal Club. I padroni di casa dilagano: Baucina colpisce di tacco, poi vanno a segno in rapida successione Affaticato e Hamici, fino all’autogol rosanero che chiude la partita sull’8-2.

Finisce così l’avventura in Coppa Italia dei ragazzi del presidente Pazzaglia, sconfitti complessivamente 11-5 tra andata e ritorno. Primo tempo giocato a buoni ritmi e con diverse occasioni per i rosanero, ma secondo tempo da dimenticare per la squadra di mister Gentile. Ora la testa è tutta sul campionato di Serie C1: esordio fissato per sabato 13 settembre alle ore 17:00 al Tocha Stadium, in un derby cittadino contro il Palermo C5. Un appuntamento che sa di storia.