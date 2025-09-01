Palermo Futsal, pari all’esordio in Coppa con l’Atletico Monreale

Nel match di ritorno in palio il passaggio del turno

Riparte la stagione del Palermo Futsal Club al Tocha Stadium. Davanti a una splendida cornice di pubblico, la formazione guidata da Natale Gentile ha esordito in Coppa Italia di Serie C1. Il primo ostacolo ha visto i rosanero affrontare la più esperta Atletico Monreale di mister Sciortino. Il match si è chiuso sul 3-3, al termine di una sfida mozzafiato. A segno per i padroni di casa le new entry Corsino e Lucchese, oltre all’intramontabile capitano La Fiura.

La prima frazione si apre con un Palermo brillante, anche se il primo squillo è biancorosso: Hamici impegna Sammartino. Dall’altra parte Cignani ci prova in due occasioni, ma Rinicella risponde sempre presente. L’ingresso in campo di Nicchia dà vivacità alla manovra: il classe 2005 serve Corsino, che sigla l’1-0. È la prima rete in rosanero per l’ex Città di Bisacquino, all’esordio assoluto. Rinicella nega a Nicchia il raddoppio e, poco dopo, Baucina con un bolide imprendibile riporta l’Atletico Monreale in parità. Si va così al riposo sull’1-1.

La ripresa si apre con il vantaggio degli ospiti: Castelluzzo supera tutta la difesa e insacca su assist di Sgarlata. Il Palermo reagisce subito e trova il pari con Lucchese: un mancino da posizione defilata, deviato dal palo, si insacca alle spalle del portiere. I rosanero spingono ancora con Nicchia e Corsino vicinissimi al sorpasso, ma sono i biancorossi a colpire di nuovo: ancora Castelluzzo, servito dal giovane La Spisa, firma il 2-3. Bongiovanni sfiora il pari, ma Rinicella è decisivo.

Nel finale mister Gentile spinge i suoi in avanti e, a 30 secondi dalla sirena, arriva il 3-3: Di Chiara recupera un gran pallone in pressione e serve capitan La Fiura, che riprende da dove aveva lasciato la scorsa stagione. Gli ultimi istanti regalano ancora brividi con La Fiura e Lucchese a un passo dal gol vittoria.

La gara termina sul 3-3, con emozioni e spettacolo al Tocha Stadium. Buon esordio per la formazione di mister Gentile, che nella sfida di ritorno ritroverà lo squalificato Alì Sujon. Prossimo appuntamento sabato 6 settembre al Palasampognaro di Ficarazzi, alle ore 17:00: in palio il passaggio del turno.