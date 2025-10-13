Palermo Futsal Club, rimonta e ko con il Don Bosco Bonifato Alcamo

Palermitani alla sosta con 3 punti in 5 giornate

Non basta un ottimo primo tempo al Palermo Futsal Club, che cede tra le mura amiche al Don Bosco Bonifato Alcamo con il punteggio di 2-5. In rete Pisani e Sujon per i rosanero guidati da mister Gentile.

La gara si apre con il vantaggio degli ospiti, firmato da Oliva su assist di D’Orio. Il Bonifato sfiora più volte il raddoppio, ma un super Raccampo si oppone con prontezza su Imperato. A rimettere il match in equilibrio è Pisani, entrato da pochi istanti, che insacca sul secondo palo dopo un’ottima giocata di capitan La Fiura.

Azzarello, portiere ospite, si rende protagonista di diverse parate su Nicchia e Sujon. Sul finale della prima frazione, il Bonifato resta in inferiorità numerica per l’espulsione di D’Orio per proteste. La velocità di Lucchese costringe gli ospiti al fallo da rigore: Sujon è freddo dal dischetto e manda le squadre all’intervallo sul 2-1.

Nella ripresa, il Palermo Futsal fatica a replicare quanto di buono mostrato nel primo tempo. Una magia di Imperato libera Oliva per il comodo tap-in del pareggio. Poco dopo, un errore in uscita di Corsino permette a Cutrona, che verrà poi sostituito per infortunio, di siglare il 2-3.

I rosanero provano a reagire, ma Azzarello si oppone a tutte le conclusioni. In contropiede, Restivo parte dalla propria metà campo e segna il 2-4. Nel finale, con il quinto di movimento in campo, il Palermo si sbilancia e subisce ancora: è Oliva a chiudere i giochi, firmando la sua quarta rete personale.

Sconfitta amara per il Palermo Futsal Club, che non riesce a confermare i progressi mostrati nella prima frazione. La squadra va alla sosta con 3 punti in 5 giornate. Il prossimo impegno sarà un derby cittadino inedito contro la Merlo C5, in programma sabato 25 ottobre alle ore 17:00.