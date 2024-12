Il Palermo riflette sul futuro di Dionisi e del ds Morgan De Sanctis

Ore di valutazioni importanti con Manchester. Nuovo striscione appeso allo stadio

Sono ore di valutazioni e riflessioni approfondite quelle nell’asse tra Palermo e Manchester. Il club di viale del Fante si confronta con la sede inglese del City Football Group per definire le possibilità che riguardano il futuro sportivo della squadra rosanero.

Al centro dell’attenzione, ovviamente, c’è in primis il posto sulla panchina del tecnico Alessio Dionisi. Non è stata ancora presa nessuna decisione, ma l’allenatore non ha un futuro ben definito al momento e le quattro sconfitte nelle ultime cinque gare sicuramente non sono state d’aiuto. Insieme al mister, però, c’è al vaglio delle valutazioni anche la posizione del direttore sportivo Morgan De Sanctis.

Il ds, contestato dai tifosi (in basso lo striscione appeso allo stadio dal gruppo organizzato Curva Nord 12), potrebbe anche lui lasciare il capoluogo siciliano, nonostante l’inizio ravvicinato della sessione invernale di calciomercato (2 gennaio). Sono ore intense e di importanti valutazioni quelle della fine del 2024 per il Palermo.

La foto pubblicata sulla pagina Facebook “CURVA NORD 12 Palermo”

Le riflessioni a 360 gradi riguardano allenatore e direttore sportivo, con il loro futuro in rosanero appeso a un filo. Le prossime ore saranno fondamentali per capire quale sarà la decisione più adeguata presa dal club di viale del Fante di concerto con il City Football Group. I rosanero, ad ogni modo, riprenderanno gli allenamenti sabato 4 gennaio e probabilmente prima di quel giorno i ruoli saranno ben definiti.