Palermo, giornata sui diritti dei disabili. Calabrò: stravolgere i pregiudizi

L'intervento dell'assessora alle Politiche sociali del Comune

PALERMO – Anche Palermo celebrerà oggi la Giornata internazionale sui diritti delle persone con disabilità. La manifestazione, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune, a partire dalle 15 in piazza Politeama. “Un momento dedicato alla sensibilizzazione sui diritti e sul benessere sociale delle persone con disabilità – dice l’assessora alle Politiche sociali, Mimma Calabrò -. Nasce con lo scopo di promuovere e valorizzare la centralità della persona, ricchezza della nostra comunità. Celebrare questa giornata non è solo un gesto simbolico, ma un passo concreto verso una comunità più attenta a una crescita reciproca e rispettosa, un’occasione che ci aiuti a ripensare al concetto di inclusione che, per quanto fondamentale, presuppone necessariamente una dinamica di potere tra chi include e chi è incluso, tra chi è ‘normale’ e chi è più fragile”.

“Dobbiamo stravolgere questi pregiudizi – aggiunge – facendo diventare Palermo una città che costruisce opportunità e diritti sociali. Terzo Settore, volontariato, privato sociale e tutte le istituzioni devono fare rete intervenendo ognuno per le proprie competenze con una rinnovata cultura sul tema della disabilità e sulla concreta attuazione dei diritti delle persone”.