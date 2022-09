Palermo, gli orari di apertura per ottenere le tessere elettorali

Aperte già da venerdì le sedi decentrate, gli orari in cui è possibile ritirare il documento

PALERMO – Per il rilascio delle tessere elettorali in presenza, gli uffici di Piazza Giulio Cesare, a Palermo, saranno aperti oggi e domani dalle 9 alle 18. Domenica osserveranno orario continuato dalle 7 alle 23. Inoltre, in alcune postazioni decentrate, il servizio sarà effettuato oggi, dalle 14:30 alle 18 e domani dalle 9 alle 18. Domenica dalle ore 7 alle 23. Le postazioni decentrate sono Brancaccio, Borgo Nuovo, Mezzomonreale, Pallavicino, Resuttana, Tricomi, Piazza Marina e Montepellegrino.