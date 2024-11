Scontro tra un’auto e una moto allo Zen: 24enne in gravi condizioni

Il ragazzo rischia l'amputazione di una gamba

PALERMO – Incidente stradale in via Sandro Pertini, allo Zen: nello scontro tra uno scooter e un’auto è rimasto gravemente ferito un ragazzo. E’ successo all’incrocio con la via Antonio Cannatella. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un Piaggio Beverly e una Fiat Cinquecento.

I soccorsi

Il giovane alla guida del ciclomotore, C.A di 24 anni, è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull’asfalto. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Ha riportato lesioni gravissime a una gamba e rischia adesso l’amputazione dell’arto.

Per lui è stato necessario il ricovero al Trauma center, è in prognosi riservata. Ferita anche la conducente dell’auto, una donna di 37 anni. Le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell’incidente anche l’Infortunistica della polizia municipale che ha chiuso il tratto di strada al traffico per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’impatto.

In viale Strasburgo ferito un 15enne

Un altro incidente si è verificato intorno alle 8.30 di oggi, 20 novembre, in viale Strasburgo, all’altezza del civico 197. Anche in questo caso lo scontro è avvenuto tra uno scooter e un’auto. Ad avere la peggio, un ragazzo di quindici anni che è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.