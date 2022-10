Palermo, il Teatro Politeama si illumina per il “World Polio Day”

La giornata mondiale per la eradicazione della poliomielite

Il Teatro Politeama di Palermo partecipa alla giornata mondiale per la eradicazione della poliomielite e lo farà illuminandosi con la scritta “End Polio”, in occasione del “World Polio Day”. “Il Rotary è impegnato per l’eradicazione della polio da oltre 35 anni. Il nostro obiettivo di liberare il mondo da questa malattia è più vicino che mai. Come partner fondatore della Global Polio Eradication Initiative, abbiamo ridotto del 99,9 percento i casi di polio dal nostro primo progetto di vaccinazione dei bambini nelle Filippine nel 1979. I soci del Rotary hanno contribuito con oltre 2,1 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per proteggere circa 3 miliardi di bambini in 122 Paesi da questa malattia paralizzante. Gli sforzi di advocacy del Rotary hanno avuto un ruolo nelle decisioni dei governi di contribuire oltre 10 miliardi di dollari”. L’appuntamento è per questa sera alle 19.