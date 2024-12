Palermo, in tre evadono dai domiciliari: arrestati

Tre distinte operazioni: allo Zen 2, in via Agostino Catalano e a Boccadifalco

PALERMO – Tre persone sono state arrestate a Palermo dai carabinieri in tre distinte operazioni perché evase dagli arresti domiciliari. Il primo, di 29 anni, è stato sorpreso fuori casa tra i padiglioni dello Zen 2 in compagnia di altre persone. Non appena ha visto i militari prima ha inveito loro contro e dopo averli ingiuriati è fuggito tra i padiglioni ma è stato raggiunto pochi secondi dopo essere rientrato in casa.

Il secondo, di 55 anni, è stato notato dai carabinieri in via Agostino Catalano. E’ tornato di corsa a casa, ha indossato il pigiama ma è stato tradito dalla respirazione affannosa causata dalla corsa.

L’ultimo, di 28 anni, è stato arrestato per strada a Boccadifalco. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto di nuovo i domiciliari per tutti e tre in attesa delle decisioni che verranno prese dal Tribunale di sorveglianza.