Palermo, inaugurata la seconda edizione di SM Sicilia Motori Expo

Fino a domenica il lungo mare di Mondello ospiterà auto e moto

PALERMO – L’assessore comunale alle attività produttive ed economiche, Giuliano Forzinetti, e Dario Pennica, Direttore della rivista Sicilia Motori – organizzatore della manifestazione – hanno inaugurato stamane alle ore 10.00 la seconda edizione di SM EXPO PA, la mostra di auto e moto in corso di svolgimento a Mondello-Valdesi, presso viale Regina Elena (davanti lo stabilimento “Liberty”), e che proseguirà sino a domenica notte.

Forzinetti: “Grazie a Sicilia Motori, Mondello snodo nevralgico”

“Grazie a Sicilia Motori e alle Case che hanno creduto nel progetto e nella manifestazione – ha dichiarato l’assessore comunale alle attività produttive ed economiche, Giuliano Forzinetti – chi non è presente dimostra che ha torto perché Mondello per noi, soprattutto in questo periodo, è diventato uno snodo nevralgico per i turisti e i cittadini palermitani. Arricchirlo quindi di eventi e di manifestazioni, di qualità, e che qualità, è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. Colgo l’occasione per ringraziare la tua struttura e il tuo staff e speriamo come amministrazione di essere più attivi e a disposizione delle imprese e delle manifestazioni, che hanno bisogno dell’aiuto della pubblica amministrazione. Un aspetto che negli ultimi anni è mancato. Vi auguro buon lavoro”.

Pennica: “Soddisfatti per l’apertura del nostro Expo, Sicilia mercato importante”

“Siamo molto soddisfatti per avere aperto oggi, sette giorno dopo Catania, il nostro Expo – ha detto Dario Pennica, Direttore di Sicilia Motori – che a Palermo torna dopo un anno a conferma di un format che piace al pubblico e di conseguenza agli espositori. Ringrazio le case automobilistiche e motociclistiche ed i loro Concessionari che hanno creduto ed investito nell’iniziativa mostrando sensibilità e attenzione al mercato siciliano ed agli operatori del settore. Entrambi a volte penalizzati proprio per la distanza dai centri di produzione e distribuzione. La Sicilia è un mercato importante per il mondo delle due ruote, pesando per circa 10%, ed un po’ meno della metà per quello dell’automobile. Percentuali che possono sembrare piccole ma non lo sono in rapporto al numero di abitanti ed al reddito pro-capite e che hanno il valore aggiunto di quote per alcuni marchi spesso superiori rispetto alla penetrazione nazionale. La Sicilia pertanto, lo dicono i numeri, merita rispetto ed investimenti che oltretutto ricadono sul territorio. E’ questo il motivo per cui insistiamo con la nostra proposta e anzi siamo già proiettati all’edizioni del prossimo anno”.

“Colgo l’occasione per ringraziare le municipalizzate Rap e Reset ai quali ci siamo rivolti, fiduciosi, da comuni cittadini richiedendo una pulizia straordinario del sito ed entrambe sono prontamente ed efficacemente intervenute e questo dovrebbe essere la regola – ha continuato il Direttore di Sicilia Motori – ma siccome non lo è merita essere lodato il salto di qualità. Al contrario del biasimevole comportamento di Enel, nelle sue branche energia e distruzione, che sia a Catania sia a Palermo in maniera particolare non sono state in grado di attivare il servizio richiesto nonostante ripetute rassicurazioni. In entrambe le manifestazioni siamo stati costretti a ricorrere in extremis a generatori, senza che da Enel sia arrivato una risposta escluse le dilatorie e vane assicurazioni di intervento e rispetto del contratto da parte dei call center. Un eccesso di burocrazia alla quale non corrisponde un servizio. Intollerabile dover subire questo comportamento dal gestore della rete pubblica. Ovviamente valuteremo se vi saranno gli estremi per ripetere su di loro i danni subiti. Sin qui è stato questo l’unico neo di un organizzazione che in due settimane ci vede impegnate in due piazze differenti con risultati che ci inorgogliscono”.

Le auto da ammirare

I visitatori possono da oggi ammirare da vicino alcune delle ultime novità di auto e moto. Fra queste in anteprima assoluta nazionale la nuova generazione della Hyundai Kona (esposta dalla concessionaria Mondo Auto) e le inedite Fiat Topolino e 600e che hanno debuttato in pubblico lo scorso week-end nella tappa di Catania di SM EXPO. La concessionaria Nuova Sicilauto mette in passerella anche le recenti novità di Jeep, la piccola Avenger e la Grand Cherokee 4xe, oltre alla prima Abarth elettrica (500e) e l’Alfa Romeo Tonale. Astercar espone e offre l’opportunità di provare all’interno di un percorso pre-stabilito il quadriciclo elettrico Microlino, prodotto a Torino e distribuito dal gruppo Koelliker, mentre Maserati – in collaborazione con la concessionaria Cronos – espone la Gran Turismo nella versione “Modena” – in una colorazione “esclusiva” – oltre al suv Grecale. Raddoppia la presenza, rispetto a Catania, anche Nissan-Comer Sud che alla Ariya 100% elettrica affianca la Qashqai e-Power. Peugeot Motocycles mostra gli scooter XP400 e Tweet FL. Stamane a far da degna cornice le vetture del “Fiat 500 Club Italia”, coordinato a Palermo da Vincenzo Siragusa, e una selezione di vetture d’epoca del “Veteran Car Club Panormus” (impegno promosso da Rino Guarino) e dello Spider Sicilia Tour (coordinamento affidato a Giuseppe Urso).

Domani – dalle 10.30 – saranno di scena le Alfa Romeo del club “Classic&Historic” e le Abarth del Club “Trinacria” – attese a Mondello alle ore 16.00 – oltre alle vetture del gruppo “Spider Sicilia Tour” (ore 18.00). Domenica sarà la volta dei “Maseratisti Siciliani” (10.00) e infine di una folta rappresentanza di auto d’epoca del Circolo Vincenzo Florio e del “Veteran Car Club Panormus” dalle 17.00.

I visitatori avranno libero accesso a tutte le ore del giorno e della notte (l’esposizione sarà visibile h24). Tutte le informazioni e i modelli di auto e moto esposti sul sito ufficiale dell’esposizione https://www.siciliamotori.it/sm-expo-2023/