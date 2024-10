E' in prognosi riservata all'ospedale Ingrassia

PALERMO – Ha perso il controllo del monopattino ed è finito violentemente per terra, battendo la testa. L’incidente stradale si è verificato nel quartiere della Zisa, dove è rimasto gravemente ferito S.G, 41 anni. L’uomo stava percorrendo la via Libero Grassi quando una delle ruote del mezzo è finita in una buca sull’asfalto, all’altezza del civico 29. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiesto l’intervento del 118.

I soccorsi

I sanitari giunti sul posto l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Ingrassia: dopo i primi accertamenti è stato ricoverato con la prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno chiuso il tratto di strada al traffico per effettuare i rilievi. In corso le indagini per ricostruire la dinamica.

Due incidenti in poche ore

Si tratta del secondo grave incidente a Palermo, nel giro di poche ore. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, infatti, un diciannovenne è rimasto ferito dopo essere finito in una scarpata in via Pietro Bonanno, la strada in discesa da Monte Pellegrino.

Il giovane era alla guida di uno scooter quando ha perso il controllo e ha fatto un volo di diversi metri. L’impatto si è rivelato violentissimo e, anche in questo caso, è stato necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale. E’ ricoverato al Trauma center di Villa Sofia.

L’impatto fatale in via Leonardo da Vinci

L’anno scorso, invece, un altro incidente con il monopattino è costato la vita a un uomo di 52 anni. Pietro Sinatra era caduto mentre percorreva la via Leonardo da Vinci nei pressi di via Beato Angelico. Una caduta violentissima: aveva battuto la testa sull’asfalto e le sue condizioni erano già critiche all’arrivo dei soccorsi. L’uomo è morto all’ospedale Villa Sofia dopo due giorni di agonia.