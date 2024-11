Perde il controllo dell’auto: in bilico sullo spartitraffico in via Belgio

Scia di incidenti a Palermo. Indaga la polizia municipale

PALERMO – Ha perso il controllo della sua auto ed è finito sullo spartitraffico. E’ successo a un giovane automobilista palermitano sul ponte di via Belgio: l’incidente è avvenuto intorno all’una e mezza di stanotte, quando è stato chiesto l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi

La Toyota Yaris guidata da un ragazzo di 22 anni è stata trovata in bilico sulla barriera che divide le due carreggiate in ingresso e in uscita dalla città. Agli agenti dell’Infortunistica ha raccontato di avere perso il controllo mentre viaggiava in direzione di via dei Nebrodi, perché un altro veicolo gli avrebbe tagliato la strada. Per l’automobilista soltanto tanta paura: non ha riportato ferite.

Motociclista ferito in via Pitrè

E’ stato invece necessario il trasporto in ospedale per un motociclista di 38 anni che in via Pitrè è rimasto coinvolto nell’incidente con un’auto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Le sue condizioni non sarebber preoccupanti.

Un altro scontro si è verificato in viale Regione Siciliana, all’altezza dell’ex motel Agip: in questo caso sono rimaste coinvolte due auto, ma non si sono registrati feriti. Ripercussioni sul traffico che ha subito dei rallentamenti.