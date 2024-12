Interrogazione delle opposizioni in consiglio comunale sui criteri di distribuzione

PALERMO – Il Comune comprerà panettoni per Natale, per una spesa di 19 mila euro, da distribuire “alle persone e famiglie fragili, da effettuarsi ad esempio attraverso le parrocchie presenti nelle otto circoscrizioni ed altri soggetti da individuare”.

Da qui l’interrogazione dei consiglieri di opposizione, dei gruppi M5S, Pd, Avs, Oso, Gruppo Misto e Franco Miceli, che si rivolgono al sindaco e all’assessore Pennino chiedendo quali siano “i criteri imparziali ed obiettivi per l’individuazione delle parrocchie e degli altri soggetti che si occuperanno della distribuzione dei panettoni”.

La spesa

I consiglieri chiedono inoltre se “la spesa di 19.000 euro per l’acquisto e la distribuzione dei panettoni a persone e famiglie fragili” sia “conforme alla legge”. Per i consiglieri d’opposizione non sarebbe chiaro, insomma, il criterio di individuazione dei soggetti fragili né la logica di una tale spesa.

E sottolineano di aver inoltrato copia dell’interrogazione “per conoscenza anche alla Corte dei Conti Sezione Sicilia”.