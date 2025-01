Palermo-Juve Stabia, riecco Blin: i convocati di mister Dionisi

In lista c'è anche Di Francesco

Sono 24 i calciatori rosanero convocati dal tecnico Alessio Dionisi per Palermo-Juve Stabia. Il sito ufficiale del club di viale del Fante li ha resi noti in vista della gara in programma domenica 19 gennaio, alle 15.00, allo stadio “Renzo Barbera”.

Buone notizie per la compagine del capoluogo siciliano e per il tecnico del Palermo: tornano nella lista dei convocati Blin e Di Francesco. Restano ai box perché infortunati Gomis, Di Bartolo, Di Mariano e Insigne.

Palermo-Juve Stabia: i convocati di Dionisi

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la partita contro la Juve Stabia in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Saric

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu

63 Cutrona