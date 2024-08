I carabinieri indagano per risalire ai malviventi

PALERMO – Ladri hanno danneggiato la vetrina e sono entrati in una pescheria in via Vincenzo Di Marco, a Palermo, portando via i soldi trovati nel registratore di cassa, alcuni prodotti e strumenti per la pesatura del pesce. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.