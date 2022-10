Palermo, Lagalla ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella

Il Capo dello Stato e il sindaco del capoluogo siciliano a colloquio per 40 minuti

PALERMO – Nella giornata di ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto, presso il Palazzo del Quirinale a Roma, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Nel corso dell’incontro, protrattosi per circa quaranta minuti, il sindaco ha trasmesso la particolare vicinanza dell’intera comunità cittadina ed i saluti dell’amministrazione comunale recentemente insediata.

“È stato un colloquio cordiale e particolarmente significativo, non solo per l’amministrazione che rappresento, ma anche per l’intera città di Palermo che si sente indissolubilmente legata al Capo dello Stato – ha dichiarato il sindaco -. Nella circostanza, ho rappresentato al presidente Mattarella i maggiori e più attuali problemi della città, esponendo le azioni pianificate dall’amministrazione e ricevendone incoraggiamento”.