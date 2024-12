Interessato il tratto all'altezza di Belmonte Chiavelli

PALERMO – La Polizia Municipale fa sapere che da oggi, per lavori alla rete fognaria da parte di Amap s.p.a., sarà chiusa al traffico per 72 ore una porzione di carreggiata di un tratto di viale Regione Siciliana, in corrispondenza di via Belmonte Chiavelli (nei pressi dell’ex rotatoria di via Oreto), in direzione Trapani.

Lungo la carreggiata di viale Regione Siciliana, in direzione Catania, sono già stati correttamente completati i lavori.