Palermo, allarme legionella al comando di polizia municipale: uffici chiusi

Gli agenti dovranno cambiarsi all'esterno, il personale amministrativo lavorerà da casa

PALERMO – Allarme legionella al comando della polizia municipale di Palermo di via Ugo La Malfa. Il comandante, Angelo Colucciello, ha disposto la chiusura degli uffici per tre giorni. La chiusura scatterà domani, 17 ottobre e terminerà il 19.

Gli agenti, come avvenuto lo scorso maggio quando il comando fu chiuso per lo stesso caso di legionella, dovranno dunque cambiarsi all’esterno, dove saranno disposti dei bagni chimici forniti dalla protezione civile. Il personale amministrativo invece dovrebbe lavorare da casa: in queste ore si sta cercando di capire se alcuni bagni possano essere ancora utilizzabili. Altrimenti, si andrà incontro ad un protocollo già collaudato.

La nota è di questa mattina: nel documento dell’Asp, a seguito dei campionamenti effettuati lo scorso 19 settembre, definisce “il quadro generale di contaminazione della rete idrica peggiorato rispetto al precedente rapporto di prova, tale da essere definito severo”.