Palermo-Mantova 2-0: termina il primo tempo al “Barbera” – LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e i biancorossi

Palermo-Mantova, gara valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è in programma alle ore 20:00 allo stadio “Renzo Barbera”.

Palermo-Mantova: la partita

Articolo in aggiornamento

45′ +1′ – Termina il primo tempo al “Barbera”. I rosanero tornano negli spogliatoi in vantaggio di due gol, i lombardi invece devono rivedere la formazione considerata l’inferiorità numerica per l’espulsione di Zuccon

45′ – Assegnato un minuto di recupero

38′ – GOL DEL PALERMO! Palumbo viene servito sul fondo del campo e in mezzo all’area avversaria trova il solito Pohjanpalo che da due passi sigla il gol del due a zero!

32′ – Il Mantova resta in dieci uomini, arriva la doppia ammonizione per Zuccon

19′ – Ammonito anche Ranocchia

17′ – Giallo per Zuccon

10′ – Gol annullato al Mantova, Caprini aveva battuto Joronen con un tiro forte sotto l’incrocio ma aveva ricevuto la sfera da Mensah che aveva ricevuto il pallone in posizione irregolare

2′ – GOL DEL PALERMO! Il Mantova esce male palla al piede e Pohjanpalo riceve la sfera a tu per tu con Bardi! Il suo tiro viene parato dal portiere dei lombardi, sulle respinta Augello si appoggia da Ranocchia che dal limite dell’area calcia con il destro e batte l’estremo difensore avversario!

Ore 20:02 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia la gara al “Renzo Barbera”!

Ore 19:58 – Palermo e Mantova fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del fischio iniziale

Ore 19:45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma tra quindici minuti

Ore 19:20 – Square in campo per il riscaldamento

Palermo-Mantova: il tabellino

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 6 Gomes, 7 Johnsen, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Rui Modesto, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani. Allenatore: Inzaghi.

MANTOVA: 24 Bardi, 3 Dembele, 7 Mensah (C), 17 Radaelli, 21 Trimboli, 27 Castellini, 28 Caprini, 29 Cella, 30 Bragantini, 50 Benaissa, 98 Zuccon. A disposizione: 34 Vukovic, 5 Chrysopoulos, 9 Mancuso, 10 Wieser, 13 Meroni, 15 Goncalves, 20 Ligue, 23 Marras, 36 Paoletti, 77 Buso, 80 Kouda, 96 Maggioni. Allenatore: Modesto.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi (Molfetta). Primo assistente: Domenico Fontemurato (Roma 2). Secondo assistente: Glauco Zanellati (Seregno). Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina). VAR: Luigi Nasca (Bari). AVAR: Stefano Del Giovane (Albano Laziale).

MARCATORI: 2′ Ranocchia (P), 38′ Pohjanpalo (P).

NOTE: Ammoniti: Zuccon (M), Ranocchia (P). Espulsi: Zuccon per doppia ammonizione (M).