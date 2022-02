Palermo, mercato decisivo: Monterosi ko con Damiani e Felici

Le reti siglate dai nuovi acquisti permettono ai rosanero di vincere 2-0 contro il club laziale

PALERMO – La compagine guidata da Silvio Baldini torna a giocare di fronte i suoi tifosi allo stadio “Renzo Barbera” in occasione della sfida contro il Monterosi, gara valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Il tecnico toscano trova nell’impianto sportivo del capoluogo siciliano il suo secondo esordio ufficiale davanti il pubblico rosanero dopo l’esperienza della stagione 2003/2004. Contro il club laziale viene confermato il modulo 4-2-3-1. In avanti viene scelto Brunori, mentre sulla linea mediana viene schierato dal primo minuto il nuovo acquisto Damiani accanto a De Rose.

PRIMO TEMPO

Squadre sul terreno di gioco, il primo pallone è affidato alla compagine di casa in maglia rosanero che attaccherà da destra verso sinistra; ospiti in completo bianco. L’arbitro fischia, inizia la sfida del “Barbera”. Baricentro molto alto, gestione del gioco e controllo della gara per il Palermo nei primi minuti dell’incontro. Il Monterosi prova a rispondere in contropiede ma le linee dei rosanero sono ben disposte e la sfera viene sempre recuperata dagli uomini di Baldini. Intorno al 25′ la sfida perde il ritmo iniziale, con la compagine di mister Menichini che rompe gli indugi e prova rendersi pericolosa impostando alcune azione offensive che fanno sporcare i guantoni a Pelagotti. Al 30′ primo brivido nell’area di rigore laziale, Brunori riesce a controllare la sfera spalle alla porta e prova a girarsi per concludere a rete; purtroppo per lui però il suo piede destro non impatta bene il pallone che viene recuperato dalla difesa avversaria.

I rosanero, dopo i primi 10 minuti di gioco, non sono più riusciti a rendersi pericolosi impensierendo la retrovia avversaria. Imprecisione e poco agonismo hanno caratterizzato le azioni successive della squadra di Baldini. Al 41′ Floriano ottiene un calcio di punizione da posizione interessante, prova a calciare Brunori che però non centra la porta con la sfera che finisce alta sopra la traversa. Due minuti dopo ancora il numero 7 dei rosanero prova ad insediarsi nell’area avversaria dopo aver saltato un uomo, la sua conclusione però viene deviata in corner. Al 45′, l’azione che chiude la prima metà di gioco, vede sfiorare il gol ai siciliani con un cross di Crivello dalla sinistra che taglia tutta l’area di rigore avversaria per arrivare sui piedi di Valente che si era inserito con i tempi giusti. La conclusione del 30 però finisce a lato della porta di Alia. Subito dopo il signor Nicolini fischia la fine del primo tempo senza concedere minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

Le formazioni tornano sul manto erboso del “Barbera” dopo la pausa. Prima del fischio d’inizio, Baldini manda in campo Soleri che prende il posto di Luperini. Subito dopo, il direttore di gara dà il via alla ripresa con la battuta del calcio d’inizio affidata al Monterosi. Laziali subito pericolosi con una conclusione ravvicinata di Cancellieri murata da Pelagotti. Al 48′ è ancora Floriano che prova il tiro sul palo lontano della porta di Alia, la sfera però finisce fuori. Minuto 55, Palermo vicino al gol con una conclusione dal limite dell’area piccola di Soleri murata dalla difesa avversaria. Basta un giro di lancette ai rosanero per portarsi in vantaggio! Damiani recupera una sfera all’interno dell’area di rigore avversaria e calcia in porta centrando l’angolo basso alla sinistra di Alia, è 1-0 per il Palermo! Siciliani che sembrano essersi sbloccati dopo la rete segnata dal numero 21. Al 60′ serve un miracolo di Alia per mandare in corner una conclusione a botta sicura di Valente. Ekuban pericoloso in velocità servito in verticale al minuto 64, è un intervento in extremis di Marconi che salva la porta di Pelagotti. Il Monterosi prova a reagire dopo essere andato in svantaggio, Adamo colpisce il palo esterno su un tiro da fuori area.

Poco dopo Brunori recrimina un calcio di rigore supportato dai tifosi sugli spalti, non convinti della scelta del direttore di gara. Doppia sostituzione per mister Baldini al 68′: lasciano il campo Crivello e Floriano che cedono il posto a Giron e Felici, rivoluzionando la corsia mancina dei rosanero. Al 72′ Menichini risponde mandando in campo Milani e Franchini al posto di Verde e Caon. Quando manca un quarto d’ora alla fine del match, tutta la squadra di Baldini protesta contro il direttore di gara per un fallo non fischiato ai danni di Soleri, decretato dal bresciano come fallo di mano dello stesso numero 27 rimasto a terra dopo essere stato colpito da un calciatore avversario. Al minuto 81 entra in campo Tonetto che sostituisce Buglio. Arriva il raddoppio dei rosanero! All’86’ Felici fa partire palla al piede un contropiede fulminante che si conclude con la sua conclusione a giro perfetta dove il portiere del Monterosi non può arrivare! Subito dopo lascia il campo De Rose stremato, al suo posto entra Odjer. Al 90′ il quarto uomo annuncia con il tabello luminoso i minuti di recupero che saranno cinque. Un minuto dopo Valente recupera la sfera a centrocampo e serve Soleri che taglia in mezzo senza essere notato; il numero 27 controlla la sfera e salta l’ultimo difensore e il portiere avversario, ma la sua gioia si infrange sul palo della porta sguarnita. L’ultima occasione è quella di Soleri, terminato l’extra time l’arbitro fischia tre volte. Palermo-Monterosi termina 2-0.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 6 Crivello (dal 68′ Giron); 21 Damiani, 20 De Rose (cap.; dall’87’ Odjer); 7 Floriano (dal 68′ Felici), 17 Luperini (dal 46′ Soleri), 30 Valente; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 33 Perrotta, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

MONTEROSI: 1 Alia, 3 Cancellieri, 6 Borri, 14 Verde (dal 72′ Milani), 16 Tartaglia (cap.), 17 Adamo, 18 Parlati, 23 Rocchi, 66 Ekuban, 98 Buglio (dall’81’ Tonetto), 99 Caon (dal 72′ Franchini). A disposizione: 35 Daga, 8 Franchini, 10 Milani, 21 Tonetto, 33 Mbende, 79 D’Antonio, 55 Basile. Allenatore: Menichini.

Arbitro: Nicolini (Brescia). Assistenti: Carrelli (Campobasso) – Ricciardi (Ancona). Quarto Uomo: Agostoni (Milano).

MARCATORI: Damiani (56′), Felici (86′).

NOTE: Ammoniti: Verde, Marconi, De Rose, Felici, Odjer.