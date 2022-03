Palermo, nuova casa Aslti: pronta ad accogliere bambini ucraini

La direttrice: “Sarà possibile ospitare quattro famiglie al mese"

PALERMO – Nasce la seconda Casa Aslti a Palermo: l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili, attraverso i ricavati delle iniziative di solidarietà, ha completato l’allestimento di un secondo appartamento, in via Roberto Indovina 5, nella zona dell’ospedale Civico, per ospitare le famiglie dei bambini in cura nell’Unità operativa di oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera Civico.

“Siamo pronti ad accogliere anche piccoli pazienti oncologici provenienti dall’Ucraina – afferma Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa di Aslti – per questo abbiamo accelerato l’allestimento di un secondo appartamento, a pochi piani di distanza dal primo, inaugurato un anno fa”.

Alla “partenza” della nuova casa Aslti hanno contribuito con donazioni e con l’acquisto di arredi e elettrodomestici anche altri partners dell’associazione, già attivi in altre iniziative solidali: Mamme solidali, Fidapa Altavilla, Chiesa del Sepolcro di Bagheria, Cps, Consulta permanente Sicilia. Nella prima Casa Aslti finora sono stati accolti quindici bambini accompagnati dalle famiglie, soprattutto provenienti dalla Sicilia occidentale.

“Un secondo appartamento ci consentirà di ospitare almeno quattro famiglie al mese – continua Ilde Vulpetti – e di incrementare la mission della nostra associazione, il sostegno alle famiglie dei bambini e degli adolescenti con leucemie e tumori che concretizziamo, anche e soprattutto, attraverso le nostre iniziative, come la “Cioccolatta che fa bene e la prossima alle porte: La Pasqua buona e solidale”.