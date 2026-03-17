Gli auguri di buon lavoro del dg Walter Messina

PALERMO – Il dottore Giampiero Parrinello è il nuovo direttore del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Civico di Palermo. Ha firmato un contratto di cinque anni.

Parrinello, originario di Marsala, si è laureato a Firenze in Chirurgia otorinolaringoiatrica funzionale. Ha acquisito esperienze professionali all’estero. Rientrato in Italia, negli ultimi 10 anni, è stato dirigente medico al Policlinico San Martino di Genova. Ha esperienza in Chirurgia oncologica, demolitiva e ricostruttiva, del distretto testa-collo, nonché importanti percorsi professionali all’estero: ha lavorato al Centro oncologico olandese di Amsterdam e poi ha proseguito lo stesso settore negli Stati Uniti e in Canada. E’ autore e co-autore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali.

E’ componente della commissione di valutazione del primo programma di fellowship italiano in Chirurgia testa- collo all’istituto nazionale dei tumori di Milano. E’ membro della Società italiana di otorinolaringoiatria e di chirurgia cervico-facciale e della Società italiana di microchirurgia. Possiede una casistica di oltre 3.000 interventi chirurgici.

“Ci onora particolarmente – commenta Walter Messina direttore generale dell’ospedale – che un professionista brillante possa finalmente tornare nella sua terra di origine, per ricoprire, peraltro, un incarico così significativo, dopo aver consolidato, con grande abnegazione la sua esperienza professionale e chirurgica presso realtà altrettanto prestigiose italiane ed estere”.