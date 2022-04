Parco della Favorita, per la Festa dei Lavoratori niente auto

Il provvedimento sarà valido dalle ore 5 alle ore 20

PALERMO – In occasione della Festa dei Lavoratori di domenica 1 maggio è stata emanata una ordinanza di chiusura al transito veicolare all’interno del Parco della Favorita compreso le vie di collegamento, con istituzione del divieto di soste di fermata. Il provvedimento che sarà valido dalle ore 5 alle ore 20 riguarda le aree, i piazzali e le strade interne al Parco della Favorita e il divieto di sosta per le strade indicate nell’ordinanza, ovvero quelle lungo gli assi viari di Montepellegrino: via Bonanno, via Monte Ercta e via Padre Giordano Cascini. Sono escluse dal divieto di transito le strade di attraversamento del parco, viale Ercole e viale Diana.