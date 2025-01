Palermo-Pisa, i convocati di Dionisi: assenti Saric e Insigne

Sono 21 i calciatori convocati dall'allenatore rosanero. C'è Magnani

Il Palermo, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei calciatori rosanero convocati dal tecnico Alessio Dionisi in vista della gara contro il Pisa. Il match è in programma venerdì 31 gennaio alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”. Tra i convocati non figurano Insigne, Saric e Appuah, oltre ai già noti (perché infortunati) Gomis, Di Bartolo e Di Mariano.

L’attaccante napoletano è alle prese con il recupero di un risentimento muscolare, mentre il centrocampista classe 1997 è ormai prossimo a vestire la maglia del Cesena. Inoltre anche il giovane francese sembra essere vicino alla partenza (il Valenciennes è interessato a lui). Presente, invece, il nuovo difensore acquistato dai rosa Giangiacomo Magnani (maglia numero 24).

Palermo-Pisa, i convocati di Dionisi

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Pisa in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

14 Vasic

17 Di Francesco

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu

63 Cutrona