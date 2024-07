Palermo, Giuseppe Aurelio va in prestito allo Spezia

Ufficiale il trasferimento

Come previsto, nella trattativa per l’acquisto del difensore greco Dimitrios Nikolaou, il Palermo ha inserito come contropartita le cessioni di Edoardo Soleri e Giuseppe Aurelio. Il primo in maniera definitiva, il secondo in prestito con opzione.

“Il Palermo comunica di aver ceduto allo Spezia il calciatore Giuseppe Aurelio. Il difensore si trasferisce con la formula del prestito con opzione”, si legge nel sito ufficiale dei rosanero. Arrivato nel 2022 in rosanero, in Sicilia collezionerà 9 presenze e 1 gol in metà stagione.

L’anno successivo, invece, metterà nel bagaglio 27 presenze in Serie B, di cui una nei play-off, condite da una rete. “Grazie” è quanto scritto da Aurelio sul proprio profilo Instagram nell’ultima foto con la maglia del Palermo che ha condiviso.

Foto in alto dal sito ufficiale dello Spezia Calcio