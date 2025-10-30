 Palermo, principio di incendio ad un mezzo RAP in servizio in via Maqueda
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, principio di incendio ad un mezzo RAP in servizio in via Maqueda

1 min di lettura

Palermo, principio di incendio ad un mezzo RAP in servizio in via Maqueda

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI