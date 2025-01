Palermo: Di Mariano deve operarsi, lesione muscolare per Desplanches

Sirigu tra i pali dei rosanero contro il Modena

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Palermo. I rosanero, in questa prima parte della stagione, hanno già dovuto affrontare diverse assenze a causa di alcuni infortuni e l’inizio di questo 2025 non sembra portare bene. Il club di viale del Fante, infatti, tramite il proprio sito ufficiale ha comunicato la situazione di due calciatori della squadra di mister Dionisi.

L’attaccante Francesco Di Mariano, per una gonalgia di natura traumatica, è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il calciatore, dunque, si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento chirurgico.

Anche il portiere Sebastiano Desplanches, a causa di un risentimento muscolare avvertito nel match contro il Cittadella, ha effettuato delle indagini strumentali. Gli esami, in questo caso, hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro e il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Alfred Gomis e Francesco Di Bartolo, per quanto riguarda gli estremi difensori, sono ancora fermi ai box e Manfredi Nespola è stato ceduto in prestito in Serie D. I rosanero, dunque, alla ripresa del campionato in programma domenica 12 gennaio contro il Modena, potranno rivedere tra i pali del Palermo Salvatore Sirigu. Il secondo portiere in lista sarà Francesco Cutrona.