Palermo, rubato il furgoncino di una Onlus che portava farmaci agli indigenti

Colpo ai danni della cooperativa Giorgio La Pira

in via Regina Maria di Sicilia

PALERMO – Rubato il furgoncino della cooperativa Giorgio La Pira. Il furto è avvenuto la notte scorsa a Palermo, in via Regina Maria di Sicilia nei pressi della sede della cooperativa sociale. “Con questo mezzo – dicono dalla Onlus – ogni giorno forniamo aiuti a titolo gratuito ai soggetti socialmente e economicamente più deboli”.

Il veicolo viene utilizzato per il progetto “Raccogliamo la Solidarietà”, progetto di raccolta e distribuzione gratuita di farmaci agli indigenti. “Questo gesto criminale ci addolora in duplice maniera, non tanto perché si tratta di un danno subito dalla cooperativa, ma perché questo è un atto criminale nei confronti proprio di quei cittadini che da anni, ogni giorno con spirito di solidarietà, vengono assistiti dalla stessa Cooperativa e quindi è un danno che va a ledere ancora una volta le persone più bisognose”, dice il presidente Gianfranco Marotta.

“Si registra inoltre che Palermo, nella quasi più assoluta indifferenza da parte delle istituzioni locali, da qualche anno sta progredendo verso un continuo degrado non solo in termini di servizi, decoro, igiene pubblica – aggiunge – ma anche, come denunciato più volte pubblicamente da parte dell’arcivescovo di Palermo Monsignore Corrado Lorefice e da molte associazione e enti del Terzo Settore che operano in città, in termini di sicurezza e ordine pubblico con un numero sempre più elevato di casi quotidiani di microcriminalità, nella indifferenza da parte delle istituzioni locali”.