Palermo-Sampdoria, Di Francesco: “Speriamo di tornare a gioire con i tifosi”

L'autore dell'uno a uno: "Crediamo ancora nell'obiettivo"

“Sono felice per il gol, dispiaciuto per il risultato perché abbiamo creato tante situazioni. Anche io potevo fare meglio. Cerchiamo di guardare quello che è positivo, ma non possiamo comunque essere contenti di un pareggio. La settimana prossima abbiamo un’altra partita importante. Può essere l’occasione giusta per dare un segnale importante”. Così Federico Di Francesco, autore del gol dell’uno a uno, commenta Palermo-Sampdoria in conferenza stampa.

“Quello che sappiamo è che vogliamo vincere in casa. Noi ce la mettiamo tutta, in queste partite in casa soprattutto, però in alcune situazioni non c’è girata come ci doveva girare. Questo stadio ti dà tanto e speriamo con tutto il cuore di tornare a gioire con tutti i nostri tifosi. Crediamo ancora nell’obiettivo, abbiamo perso terreno ma ci crediamo, pur dovendo pensare gara per gara”, ha concluso l’attaccante dopo il pareggio tra Palermo e Sampdoria.