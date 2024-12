La palermitana Clio Alessi tra le migliori stelle emergenti al mondo negli scacchi

Nella sua categoria di età è dietro soltanto a rappresentanti di Cina e India

Al 1° dicembre 2024, Clio Alessi, giovane promessa italiana, si posiziona tra le top 10 scacchiste al mondo per la sua categoria di età. Il suo punteggio Elo Live, attualmente di 1919, la colloca terza al mondo dietro solo a rappresentanti di Cina e India, nazioni che dominano la scena scacchistica globale.

Il suo Elo, già di 1887 al 1° dicembre, è ulteriormente salito a 1919 il 2 dicembre, grazie a una nuova gara vinta che ha consolidato la sua posizione attuale al terzo posto. Classe 2013 e appena undicenne, Clio è uno dei talenti più brillanti della Federazione Scacchistica Italiana.

La sua passione per gli scacchi, unita al suo spirito competitivo e alla sua energia positiva, la caratterizzano. Nonostante la giovanissima età, dimostra sempre una maturità di gioco e uno stile aggressivo e deciso che la distingue nel panorama internazionale.

Essere tra i primi al mondo a questa età, in una categoria dove competere con nazioni scacchistiche storicamente fortissime come Cina, India e Russia non è affatto semplice: è un risultato strabiliante. Tutto merito del suo talento, della sua dedizione e della solidità della sua preparazione.

Definita la “piccola Sinner degli scacchi”, sa competere con i migliori al mondo, proprio come il campione del tennis italiano Jannik Sinner.

La sua preparazione atletica e mentale è impeccabile, e il suo successo rappresenta un grande onore non solo per l’Italia, ma anche per la Sicilia e per la sua associazione, il Palermo Scacchi, che sostiene con passione il percorso di questa giovane promessa, simbolo di entusiasmo, determinazione e passione che incarna lo spirito della sua terra.