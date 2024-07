Palermo, sgomberato l’ex convento Santa Maria della Pietà in via Alloro

Il palazzo era occupato da circa 10 anni da venti famiglie

PALERMO – Sgomberato l’ex convento occupato che si trova in via Alloro a Palermo. Agenti di polizia, carabinieri, municipale e vigili del fuoco hanno fatto uscire famiglie e immigrati che avevano trovato lì un rifugio. Le operazioni si sono svolte senza alcuna tensione. Gli occupanti hanno lasciato l’edificio e adesso verranno murate le finestre e le porte per evitare nuove occupazioni.

L’ex convento Santa Maria della Pietà, del quartiere Kalsa, è da 10 anni occupato da circa venti famiglie che versano in una grave condizione di indigenza; si tratta di nuclei familiari con minori a carico e persone disabili e anziane. L’immobile è un bene di proprietà del Fec (Fondo edifici di culto), pertanto sotto la responsabilità della prefettura di Palermo. L’ordinanza di messa in sicurezza emessa dell’amministrazione Lagalla risale all’ottobre 2022.