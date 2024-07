Palermo, sospesa l’attività di uno stabilimento balneare

Emerse diverse irregolarità

PALERMO – A Palermo controlli di polizia di Stato, carabinieri, polizia municipale, capitaneria di porto, ispettorato del lavoro e Asp negli stabilimenti balneari, in particolare a Barcarello. Emerse irregolarità, connesse all’assenza della prescritta tipologia di Scia, necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande e intrattenimento musicale.

In un caso, a fronte di un’autorizzazione rilasciata per il commercio al dettaglio itinerante su un veicolo, è stato sequestrato il mezzo poiché senza assicurazione e non in regola con la revisione obbligatoria.

Riscontrate altre irregolarità anche in materia di procedure di autocontrollo, registrazione sanitaria, igiene, piano di emergenza ed evacuazione, mancata formazione dei lavoratori e altro. Il totale del valore delle sanzioni è di 30mila euro.

L’Ispettorato del Lavoro ha sospeso l’attività di uno stabilimento poiché ha riscontrato la presenza di alcuni lavoratori non regolarizzati e la mancata predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione.