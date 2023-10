Palermo, stand dei carabinieri contro le truffe per la festa dei nonni

In molti hanno partecipato e ascoltato con interesse i consigli dei militari

PALERMO – I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno preso parte alla festa dei nonni a Villa Giulia. Tra musica e giochi, i militari hanno predisposto, insieme ai volontari della locale associazione nazionale carabinieri, uno stand espositivo con attività informativa in materia di prevenzione delle truffe agli anziani. In molti hanno partecipato ed ascoltato con interesse i consigli dei militari che hanno distribuito ai partecipanti materiale informativo, per aiutare gli interessati ad avere sempre ‘a portata di mano’ gli utili consigli su come prevenire i reati di cui potrebbero essere vittime.

Un aspetto particolarmente curato le truffe telefoniche e su internet, ai danni delle persone non più giovani o sole costituiscono un fenomeno particolarmente preoccupante in quanto genera, nelle vittime, effetti come frustrazione e disorientamento, nonché insicurezza nel continuare ad affrontare la vita quotidiana. Nello stand allestito dai carabinieri ci sono state dimostrazioni fornite da personale specializzato e relative alle manovre di primo soccorso pediatrico. Sempre nella mattinata si è tenuta l’esibizione della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri ‘Sicilia’ che ha, con le proprie note, intrattenuto i presenti.