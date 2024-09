Appuah: “La mia un’infanzia difficile. Felice di aver firmato con il Palermo”

L'attaccante: "Giocherò dove Dionisi vorrà che io giochi"

PALERMO – Stredair Appuah è un giovane calciatore francese sul quale il Palermo ha voluto fare un investimento importante. Arrivato nella sessione estiva di calciomercato dal Nantes, ha firmato un contratto con i rosanero fino al 30 giugno 2029. L’attaccante non ha ancora trovato spazio, ma è pronto a dare il massimo per la squadra del capoluogo siciliano.

“Ho scelto Palermo dopo aver parlato a lungo con la società e sono stato felicissimo di aver firmato il contratto. Ne ho parlato anche con la mia famiglia e alla fine ho scelto di unirmi a questo bellissimo club. Sull’infortunio alla caviglia posso dire che sto recuperando e che lavoro ogni giorno per rimettermi in sesto”. Queste le prime parole di Appuah intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta.

“Ho avuto un’infanzia abbastanza difficile, ho perso mia mamma quando ero molto piccolo – racconta il classe 2004 -. Dopo un periodo complicato ci siamo trasferiti nel Regno Unito, immaginate un bambino di 9 anni che cambia paese. I primi mesi sono stati molto difficili, non parlavo neanche la lingua. Poi ho iniziato ad adattarmi e a giocare a calcio, questo dal punto di vista psicologico mi ha fatto molto bene. Poi purtroppo ho subito un infortunio al ginocchio e mi sono dovuto fermare per un po’ di tempo. In seguito ho recuperato e tutto il resto lo conoscete bene”.

“Da quando ho iniziato ho giocato sia a destra che a sinistra senza problemi e giocherò comunque dove l’allenatore vorrà che io giochi”, ha detto Appuah sul suo ruolo in campo. “In squadra ci sono giocatori francesi e sarà un piacere giocare con loro. Non ho ancora avuto molto tempo per visitare la città, spero di farlo presto ma ho avuto un’accoglienza fantastica”, ha aggiunto il francese.