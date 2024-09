Stupro del Foro Italico: “sono tutti colpevoli”, ecco le richieste di pena

Il gruppo si sposta verso il Foro Italico

La parola passa alle difese

PALERMO – La richiesta di pena è pesante. Secondo la Procura di Palermo, i sei imputati sono tutti colpevoli dello stupro di gruppo subito da una ragazza di 19 anni nel cantiere abbandonato del Foro Italico.

Queste le richieste di condanna: 12 anni ciascuno per Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Cristian Barone ed Elio Arnao. Dieci anni e 8 mesi per Samuele La Grassa. Le richieste tengono conto dell’aumento per le aggravanti e della riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

La Grassa non avrebbe partecipato materialmente agli abusi sessuali pur avendo, secondo l’accusa, “pienamente condiviso il progetto criminale del gruppo”. Ed è per questo che la richiesta di pena nei suoi confronti è inferiore a quella degli altri.

Un settimo imputato, Riccardo Parinello, è stato condannato separatamente in primo grado a 8 anni e 8 mesi con l’abbreviato dal Tribunale per i minorenni. Ho compiuto 18 anni dopo dopo i fatti dell’estate 2023.

Nel corso dell’esame hanno tenuto una linea difensiva comune: la diciannovenne era consenziente. Sarebbe stata lei, nell’estate dell’anno scorso, dopo averli incontrati alla Vucciria, a convincerli a spostarsi nel cantiere abbondonato. Uno di loro alla scorsa udienza ha chiesto di leggere una leggere una lettera: “Una vergogna. Chiedo scusa alle donne che amo”.

Secondo il racconto degli imputati, la diciannovenne scelse di avere un rapporto sessuale con tutti i ragazzi per provare nuove esperienze. La parola passa ora alla parte civile e poi alle difese.