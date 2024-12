Palermo, alta tensione in discoteca: interviene la polizia

Un gruppo di giovani bloccato dai buttafuori

PALERMO – Alta tensione alla discoteca “Space club” in via dei Nebrodi a Palermo. Sono dovuti intervenire i poliziotti di una decina di volanti per riportare la calma. Rissa e spintoni fra le 23:30 e l’1:30 di ieri, venerdì 27 dicembre.

Tensione in discoteca

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di giovani pretendeva di entrare nonostante il locale fosse pieno ed è arrivato allo scontro con i buttafuori che hanno faticato per contenerli. I proprietari hanno deciso di spegnere la musica. Davanti alla discoteca c’era la ressa per entrare. Due ragazze hanno avvertito dei malori ed è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Per fortuna nulla di grave.

Non è la prima volta che la situazione degenera davanti al locale.