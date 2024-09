Palermo, i tifosi vogliono la serie A: l’amore ambizioso di un popolo

Il sogno della piazza palermitana resta la promozione

PALERMO – Le ambizioni dei tifosi del Palermo sono altissime. Dall’arrivo della proprietà della società di viale del Fante, il City Football Group, queste ambizioni hanno alzato notevolmente il livello delle aspettative. D’altronde, la notorietà nel mondo del calcio e i risultati all’estero della holding che detiene il club rosanero non possono che far sognare la piazza palermitana.

Sogni e ambizioni, però, devono per forza di cose scontrarsi con la realtà. E quest’ultima è fortemente condizionata dai risultati sportivi del Palermo allenato da Alessio Dionisi. Le prime quattro giornate di campionato hanno dato un bottino mediocre ai rosanero: 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio (alla prima in casa). Numeri che dividono i sostenitori del club del capoluogo siciliano a metà.

Arturo Paolo, dopo la vittoria del Palermo allo “Zini” contro la Cremonese, ha commentato così la gara nella cronaca di LiveSicilia: “C’è gente che non potrebbe dare consigli manco a se stessi, figuriamoci agli altri..comunque..la perseveranza nel lavoro e le ambizioni pagano sempre..prima di tutto è questione di testa, quindi di autostima, per avere una mentalità vincente negli spogliatoi, perché è quella che ci vuole per vincere i campionati. Bravissimi Ragazzi del Palermo calcio”.

Sasha Cristian, invece, in seguito al pari dei rosanero all’esordio al “Barbera” contro il Cosenza, ritiene che non ci sia stato un buon intervento per quanto concerne il calciomercato. “Giochiamo con la stessa squadra e lo stesso modulo dell’anno scorso. Cosa altro aggiungere?”, scrive su Facebook. “Troppa confusione, incertezze, errori in difesa. Al solito va in tilt, attacco sprecone. Il solo Gomes si salva”, aggiunge Giovanni Di Blasi.

Pareri che si intrecciano tra loro ma che hanno come sfondo comune un sogno: il raggiungimento della Serie A. E questo il club lo sa bene, pur predicando calma e programmazione a lungo termine come prassi dei loro processi aziendali. E alla fine, un bel messaggio di speranza arriva (probabilmente) da Catania, nonostante la storica rivalità calcistica.

“Forza Catania…Forza Sicilia! Auguro ai cugini Palermitani di riprendersi presto. Il campionato è iniziato da poco. Sostenete la squadra…i risultati arriveranno”. Una speranza che tutti inseguono e che, tra una partita e l’altra, va alimentata con il tifo sano e “caldo” che ha reso famosi i tifosi del Palermo. A tinte rosanero, in casa e fuori casa, il sostegno costante in qualsiasi momento sarà l’arma in più del club di viale del Fante.