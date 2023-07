Palermo, travolge una moto e fugge: caccia a un’auto pirata

L'incidente nella notte in via Messina Marine, la vittima portata al Policlinico Paolo Giaccone

1' DI LETTURA

PALERMO – Travolge con la sua auto un uomo in scooter e fugge. E’ caccia a un’auto pirata, a Palermo. L’incidente si è verificato nella notte in via Messina Marine. Un pirata della strada ha travolto un 36enne e non si è fermato a dare soccorso alla vittima.

La vittima è stata aiutata da alcuni passanti che hanno chiamato l’ambulanza del 118 che ha portato l’uomo al Policlinico Paolo Giaccone.

Sul posto sono giunti gli uomini della sezione Infortunistica della polizia municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e cercare di rintracciare il pirata della strada che si è dato alla fuga. Al setaccio le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona.