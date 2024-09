Palermo, università e impresa insieme: nasce il Digital Hub

L'iniziativa presentata dal rettore Midiri e dall'assessore Tamajo

PALERMO – Un ecosistema aperto per promuovere e stimolare i processi innovativi di trasformazione delle imprese e, contemporaneamente, offrire opportunità di crescita e di successo ai tanti talenti e alle diverse professionalità che si formano all’interno dell’Ateneo in uno scambio continuo di conoscenze, servizi e strumenti nel nome della ricerca.

Sorge all’interno del campus universitario di viale delle Scienze il Digital Transformation and Technology transfer Hub dell’Università degli Studi di Palermo: un articolato centro di servizi, appena avviato, che ha l’obiettivo di faredel tessuto imprenditoriale una parte integrante dell’Ateneo.

L’Hub è stato presentato in occasione dell’evento organizzato in sinergia con l’assessorato regionale delle Attività Produttive dal titolo “Ricerca e innovazione, gli strumenti a favore delle imprese siciliane”.

“La sinergia con l’Università di Palermo, una delle più importanti istituzioni accademiche della regione, è fondamentale – ha spiegato l’assessore regionale Edmondo Tamajo -per creare un terreno fertile in cui imprese, studenti e ricercatori possano collaborare, condividere competenze e conoscenze, e contribuire alla crescita economica e sociale della Sicilia”.

“Sono convinto che questo progetto rappresenti un pilastro su cui costruire il futuro della nostra economia, un’economia che sappia valorizzare l’innovazione, la ricerca e la sostenibilità come elementi chiave per un progresso duraturo e inclusivo. Continueremo a lavorare in questa direzione, sempre al fianco delle imprese e delle istituzioni, con l’obiettivo di creare un sistema produttivo siciliano competitivo, moderno e pronto per affrontare le sfide del futuro”.

Il Digital Transformation and Technology transfer HUB, realizzato dall’Università di Palermo per offrire un supporto alla ricerca e all’impresa in settori driver per il mercato,starà al fianco di chi quotidianamente è impegnato nelle attività di ricerca, nella generazione e nel posizionamento dei brevetti.

“La forza di questo progetto – ha sottolineato il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri – è rappresentata dalla vasta rete di partner di cui fanno già parte importanti player industriali di interesse nazionale. Rete che garantisce un collegamento diretto tra il nostro Ateneo e il mondo industriale. L’Hub fornirà un supporto concreto a tutte le imprese che manifestano la necessità di rafforzare il proprio potenziale grazie al trasferimento di conoscenze, di tecnologie e soprattutto attraverso la transizione digitale. Per i nostri studenti e i nostri ricercatori, invece, rappresenta una opportunità di crescita professionale già durante il percorso accademico per svilupparsi ulteriormente a conclusione degli studi attraverso un percorso reale e immediato di inserimento nel mondo del lavoro che guarda a un futuro certo”.