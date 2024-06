Palermo, vandali in azione a Villa Trabia: “Un atto molto grave”

La denuncia dei gestori

PALERMO, 03 GIU – Atto vandalico a Villa Trabia a Palermo. Un grosso vaso monumentale, in via Marchese Ugo, è stato divelto.

Danni a Villa Trabia

“In questo modo attraverso quel varco si potrà entrare sempre e la villa non sarà più chiusa – raccontano i gestori – Un gesto chiarissimo per poter entrare nella villa a qualunque ora del giorno e della notte. Un atto grave perché non rispetta il complesso monumentale violentato da gruppi di balordi”. La scorsa settimana era stato danneggiato il cancello monumentale, in via Salinas.