Palermo, verso la nascita della Consulta per l’ambiente e per il verde

Amella: "Punto di svolta"

PALERMO – “L’approvazione dell’ordine del giorno per l’istituzione della “Consulta per l’ambiente e per il verde”, a mia prima firma e votato all’unanimità dal Consiglio Comunale, rappresenta un punto di svolta nella gestione autoreferenziale e unilaterale delle politiche ambientali e del verde in città”. Lo dice Concetta Amella, componente terza commissione aziende partecipate ed ambiente del Comune di Palermo.

“La Consulta, già attiva in molte altre realtà urbane, ha l’obiettivo di creare un dialogo costante tra l’amministrazione comunale e le associazioni o gruppi di cittadini, per collaborare nella pianificazione, tutela, cura, valorizzazione e sviluppo del verde pubblico e privato, nonché nella risoluzione delle problematiche connesse”, aggiunge.

“Inoltre, essa si propone come luogo di confronto, apprendimento e divulgazione, promuovendo buone pratiche colturali, innovazioni tecniche e la diffusione di conoscenze sulle specie botaniche e arboree, sottolineandone l’efficacia e l’efficienza dal punto di vista ecologico e ambientale, oltre a fornire informazioni utili per una corretta gestione del verde – ancora Amella -. Faccio quindi appello all’assessore al verde, Pietro Alongi, che recentemente, a margine di due convegni, rispettivamente sul verde e sul ‘progetto Eupolis’, ha manifestato l’intenzione di istituire l’albo delle associazioni ambientaliste, affinché si faccia immediatamente promotore dell’ attivazione della Consulta, quale organismo consultivo e di supporto all’amministrazione comunale nella definizione delle linee di indirizzo per le politiche ambientali e il verde urbano”.