Palermo, Volotea annuncia un nuovo volo diretto per Santorini

La nuova destinazione greca sarà raggiungibile dal Falcone-Borsellino dal 1 giugno 2023

PALERMO – Volotea, la compagnia aerea low-cost in Sicilia dopo aver annunciato nelle scorse settimane due nuovi collegamenti per Firenze e Tolosa, oggi conferma l’avvio della nuova rotta Palermo-Santorini.

La nuova destinazione, raggiungibile in esclusiva con la low-cost dal 1° giugno 2023 ogni lunedì e giovedì, fa salire a 18 le rotte firmate Volotea presso lo scalo.

A Palermo, per l’anno prossimo, la compagnia stima di scendere in pista con un’offerta complessiva di oltre 430.000 posti in vendita, pari a un incremento del 36% vs 2022.

Sin dal suo primo volo, Volotea ha puntato molto sulla Sicilia, instaurando un rapporto sinergico con Palermo tanto da inaugurare, nel 2013, una delle sue basi operative proprio presso il Falcone Borsellino.

Nel solo 2022, Volotea presso lo scalo di Palermo conta 40 persone, tra piloti e personale di bordo. Al Falcone Borsellino, dall’inizio del 2022 a ottobre, sono stati trasportati circa 360.000 passeggeri. Inoltre, presso lo scalo, la compagnia ha operato più di 1.700 voli, totalizzando un load factor del 91%.