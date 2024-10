Palermo, Ligabue e Ballarò e poi… Un weekend da non perdere

Un weekend da vivere a tutto tondo, tra sapori, musica e cultura.

Palermo si prepara a offrire un weekend ricco di appuntamenti imperdibili e di esperienze indimenticabili, pensati per soddisfare ogni gusto.

Dall’atmosfera vivace dell’Oktoberfest fino al circo contemporaneo del Ballarò Buskers che trasformerà l’Albergheria in un teatro a cielo aperto.

A Ciminna, la tradizione prende vita con i festeggiamenti dedicati a Maria Santissima Addolorata, mentre a Roccapalumba il ficodindia è il protagonista della sagra. Non mancano gli appuntamenti gastronomici come il “Pane Nero Fest” di Castelvetrano e per gli amanti dell’arte, l’esclusiva della Pinacoteca di Brera a Palazzo Reale. Inoltre, il comico Carlo Amleto si esibirà al Teatro Al Massimo di Palermo con il suo spettacolo “Scherzo N°1, Opera Prima”. A chiudere in bellezza, il grande ritorno di Ligabue sul palco del Politeama di Palermo.

Oktoberfest a Palermo: weekend di sapori e musica per tutta la famiglia

L’Oktoberfest arriva a Palermo, portando con sé un weekend dedicato a tutta la famiglia dal 18 al 20 ottobre presso il Parco Villa Filippina. La festa mescola tradizioni siciliane e tedesche con un’ampia offerta di street food, dai sapori locali ai classici wurstel artigianali tedeschi, pensata anche per i più piccoli con menù dedicati. Oltre alla gastronomia, l’evento propone un’area artigianale e vintage con prodotti handmade di artisti locali. La musica farà da cornice con esibizioni dal vivo dei gruppi Le Matrioske, The Ed Sullivan Show, 28 IF e The Fab Experience, mentre la serata finale di domenica sarà animata dal dj set di Chiara Dj.

Ballarò Buskers: il Festival delle arti di strada anima il mercato dell’Albergheria

Rosalia libera Albergheria: a Palermo torna Ballarò Buskers, portando arte e spettacolo nel mercato dell’Albergheria dal 18 al 20 ottobre, con l’ottava edizione del Festival internazionale di arti di strada e circo contemporaneo. L’evento, nato grazie alla collaborazione di associazioni, cooperative e residenti locali, mira a rilanciare uno dei quartieri storici di Palermo, minacciato dalla perdita della sua identità. Tra le iniziative, il “Busker Grest” dedicato ai bambini all’Oratorio di Santa Chiara e la possibilità di visitare la Torre di San Nicolò e la Chiesa del Gesù. Diverse realtà locali partecipano al festival, tra cui Palma Nana, Circ’Opificio, Bottega delle Percussioni, Spazio Euphoria e molte altre.

Ciminna in festa per Maria Santissima Addolorata

Dal 18 a 27 ottobre a Ciminna si svolgono i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, una delle celebrazioni più amate dalla comunità. Quest’anno la festa assume un valore speciale grazie alla riapertura, dopo decenni, della Chiesa di San Pietro, nota come “del Purgatorio”, dove verrà nuovamente celebrata l’effige della Madonna. L’inaugurazione ufficiale avverrà il 18 ottobre alle 17.00, seguita da una degustazione di prodotti tipici e dallo spettacolo di cabaret di Massimo Spata in piazza Umberto I. Durante il fine settimana sono previsti eventi come il raduno del club Ferrari di Palermo, visite guidate, esibizioni della banda musicale e il concerto del cantautore siciliano Lorenzo Fragola sabato sera. Domenica 20, la giornata inizierà con lo sparo dell’alborata, seguirà la Messa Solenne alle 11.00, esibizioni della banda musicale locale, giochi equestri e, infine, la tradizionale processione.

Sagra del Ficodindia a Roccapalumba

Dal 18 al 20 ottobre si svolge la “Sagra del Ficodindia” a Roccapalumba, un evento che attira visitatori da tutta la Sicilia. Questa festa celebra uno dei frutti simbolo dell’isola, il fico d’India, noto per le sue polpe succose e colorate. Durante la sagra, i partecipanti possono gustare numerose preparazioni a base di fico d’India, tra cui dolci, liquori e marmellate. L’evento offre anche l’opportunità di visitare i campi coltivati e di partecipare a laboratori enogastronomici dedicati a questo frutto tipico.

Pane Nero Fest a Castelvetrano

Il 19 e il 20 ottobre il comune trapanese celebra il “Pane Nero Fest“, un evento dedicato a una delle ricchezze della tradizione siciliana. Il pane nero di Castelvetrano con la sua crosta morbida e il suo interno tenero e profumato, è uno dei prodotti più apprezzati dell’isola. Durante la festa, i visitatori potranno degustare diverse varietà di pane, preparate con farine locali preparate con farine locali come quella di tumminia, e abbinarle a ricotta fresca, olio DOP e sardine di Selinunte, per un’esperienza culinaria autentica.

Le opere della Pinacoteca a Palermo

“La Grande Brera al Palazzo Reale di Palermo. La seduzione del classico in mostra” nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Federico II di Palermo e la Pinacoteca di Brera la rassegna . Questa esposizione, visitabile dal 10 settembre al 22 novembre 2024, presenta cinque opere di grande valore artistico provenienti da Milano, che non vengono spostate dalla loro sede dal 1902. Le opere possono essere ammirate negli appartamenti reali di Palazzo Reale il venerdì, sabato e lunedì, dalle 8.30 alle 16.30, e la domenica e nei festivi, dalle 8.30 alle 12.30. La mostra mette in luce le radici classiche dell’arte scultorea, con due opere del maestro Antonio Canova e tre di artisti noti del Neoclassicismo lombardo, come Giovanni Pandiani, Pietro Magni e Giovanni Spertini.

Carlo Amleto in scena a Palermo: Scherzo N°1, Opera Prima

Carlo Amleto, comico, attore e musicista, torna sul palco con il suo spettacolo “Scherzo N°1, Opera Prima”, dopo aver registrato sold out a Roma, Milano e Napoli. La sua tournée nazionale, prodotta da OTR, fa tappa in Sicilia con il secondo appuntamento previsto per venerdì 18 ottobre al Teatro Al Massimo di Palermo.

Ligabue torna sul palco del Politeama

A tredici anni dall’ultima volta, Luciano Ligabue torna a regalare al suo pubblico un tour nei teatri più suggestivi d’Italia offrendo un’opportunità unica di rivivere il passato, il presente e il futuro dei suoi sogni di rock ‘n’ roll che hanno sempre caratterizzato la sua carriera. L’appuntamento a Palermo è fissato per il 20 ottobre al Politeama Garibaldi. Sul palco, Ligabue sarà accompagnato da Federico Poggipollini, che da 30 anni suona la chitarra al suo fianco, insieme a Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano, che parteciperà al tour per la prima volta.