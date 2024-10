Pallanuoto, il TeLiMar sbatte contro i Leoni dell’AN Brescia

Giliberti: "Dobbiamo alzare il ritmo e l'asticella"

Partita a senso unico, come da pronostici, per il TeLiMar nella seconda giornata del campionato di Serie A1. Contro l’AN Brescia al Centro Natatorio di Mompiano finisce 14-8. Padroni di casa subito cinici, capaci di scavare il solco in un tempo e mezzo. Timida la reazione dei palermitani, che provano a stare in coda ai Leoni di Bovo, ma guardano già alla prossima sfida contro la De Akker Bologna.

A parlare a caldo a fine match è il vicecapitano, Andrea Giliberti, autore di 3 reti, di cui 2 dai cinque metri: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata e così è stato. Abbiamo subito il loro pressing e concesso troppi contropiedi. Siamo riusciti a conquistare diverse espulsioni, ma non siamo stati concreti sull’uomo in più. L’unica cosa da salvare è la reazione d’orgoglio negli ultimi due tempi”.

“Loro, d’altro canto, sono molto più in forma di noi, hanno alle spalle già una decina di partite, tra cui gli impegni delicati nelle coppe europee. Hanno un ritmo diverso dal nostro. Questa sconfitta ci è servita per capire che dobbiamo alzare il ritmo e l’asticella anche noi. È una batosta che può far bene, ci deve dare la giusta carica per allenarci ancora più forte in vista della prossima partita, che sarà uno scontro con una diretta avversaria come la De Akker”, ha concluso Giliberti.