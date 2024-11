Pallanuoto, il derby TeLiMar-Ortigia a porte chiuse a Terrasini

Primo incontro di Serie A1 in stagione fra le due compagini siciliane

È tempo di derby siciliano. Il TeLiMar Palermo, nell’ottava giornata di Serie A1 di pallanuoto, ospita alla piscina comunale di Terrasini “Pietro Giliberti” il Circolo Canottieri Ortigia, in quella che è la prima sfida stagionale tra le due squadre dell’isola.

Prima palla al centro sabato 30 novembre alle 15.00. A dirigere l’incontro saranno i romani Severo e Navarra. Sarà, però, un derby a porte chiuse, come gli ultimi disputati all’Olimpica di viale del Fante. Manca, infatti, l’autorizzazione da parte dell’apposita Commissione di vigilanza, per cui tutte le gare di sabato e domenica saranno disputate senza pubblico sugli spalti. Sarà possibile seguire il derby di A1 in diretta streaming sulla pagina Facebook TeLiMar Pallanuoto.

Il Club dell’Addaura è reduce dalla rotonda vittoria di Ostia con la neopromossa Olympic Roma. Dopo due trasferte consecutive che hanno aumentato di 4 il bottino di punti guadagnati, i rossoverdeblù tornano a casa. E lo fanno per una delle partite più sentite dell’anno. Sesto posto e 10 punti in classifica per i palermitani.

L’Ortigia, impegnata anche in Euro Cup e con buone possibilità di qualificarsi agli ottavi, ha avuto un inizio complicato in campionato, con due sole vittorie su sette gare giocate e 6 punti che valgono l’undicesimo posto. I biancoverdi, tuttavia, sono apparsi in netta crescita nelle ultime uscite, con il pesante successo in Euro Cup contro il BVSC e quello netto contro il Quinto nella scorsa giornata di campionato.